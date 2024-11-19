Власти выбрали проекты новых электростанций на юге России

«Интер РАО», «Технопромэкспорт» и ГЭХ построят электростанции на юге России

Правкомиссия по развитию электроэнергетики выбрала проекты новых электростанций на юге России, а также одобрила назначение трех компаний на роль ответственных за строительство генерации. Об этом сообщил замглавы министра энергетики Евгений Грабчак, передает ТАСС.

По его словам, строительством станций займутся «Интер РАО», «Технопромэкспорт» («Ростех») и «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ). Ведомство одобрило самый второй вариант создания станций, предложенный Минэнерго — самый дешевый.

Грабчак напомнил, что речь идет о строительстве новых генерирующих объектов на 1,9 гигаватта до 2030 года. Объем капзатрат на реализацию одобренного проекта может составить 355,5 миллиарда рублей.

Ранее правительство России отменило модернизацию Заинской ГРЭС стоимостью 37,5 миллиарда рублей и вывело ее из программы обновления старых мощностей. Причиной решения стала невозможность использования газовой турбины из США.