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07:50, 19 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ предрекли попадание в «огневой мешок»

Марочко: бойцы ВСУ могут попасть в окружение на сватовско-кременском направлении
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть в «огневой мешок» на сватовско-кременском направлении. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, ВСУ уже испытывают проблемы со снабжением на этом участке фронта из-за плотного огневого воздействия российских войск. «Продвижение наших войск в Тернах, а также северо-восточнее Торского создает серьезную угрозу окружения украинской группировки, находящейся восточнее Ямполовки», — заявил Марочко.

Ранее стало известно, что порядка тысячи украинских солдат попали в окружение в Курской области. При этом около 100 бойцов уже уничтожили при попытке выбраться из кольца.

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