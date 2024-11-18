В Курской области в окружение попало около тысячи украинских солдат, утверждает Shot.
Канал назвал их «брошенными», а также сообщает, что около 100 бойцов за последние сутки уже уничтожили при попытке выбраться из кольца — это два элитных подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты. Двое взяты в плен. Попавшим в окружение военным ВСУ глушат связь с командованием, из-за чего они якобы ведут огонь по сослуживцам, а российские бойцы перемещаются незаметно для украинцев.
Кроме того, по данным канала, 20 бойцов ВСУ уничтожены при попытке выбраться из котла в районе Ольговки. Все их перемещения отследили военнослужащие 155-й бригады морской пехоты и нанесли по ним удары.
Уничтожение пытавшихся выбраться из котла бойцов ВСУ сняли на видео
Ранее появилось видео, как почти 200 бойцов уничтожили при попытке выбраться из окружения в районе Ольговского леса в Курской области.
Как стало известно, всего из окружения попытались выйти около 250 украинских солдат, большинство из которых являются военнослужащими 17-й отдельной танковой бригады. Однако об их планах узнали российские военные, которые нанесли по отступающим комбинированный удар, ликвидировав около 180 бойцов ВСУ и взяв в плен еще 24.
Начало атаки по украинским военным сняла камера российского беспилотника-камикадзе. На кадрах видно, как дрон на высокой скорости приближается к скоплению бойцов ВСУ, после чего трансляция обрывается.
Путин в октябре заявлял о двух тысячах блокированных солдат ВСУ
В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что около двух тысяч украинских солдат блокированы российскими войсками в Курской области, началась их ликвидация.
Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри — пока безуспешно. Российская армия приступила к ликвидации этой группировки
Кроме того, по его мнению, «люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении».