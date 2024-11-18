Тысяча украинских солдат попала в окружение в Курской области. Сотню уже уничтожили при попытке выбраться

Shot: ВС России окружили в Курской области тысячу бойцов ВСУ

В Курской области в окружение попало около тысячи украинских солдат, утверждает Shot.

Канал назвал их «брошенными», а также сообщает, что около 100 бойцов за последние сутки уже уничтожили при попытке выбраться из кольца — это два элитных подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты. Двое взяты в плен. Попавшим в окружение военным ВСУ глушат связь с командованием, из-за чего они якобы ведут огонь по сослуживцам, а российские бойцы перемещаются незаметно для украинцев.

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Кроме того, по данным канала, 20 бойцов ВСУ уничтожены при попытке выбраться из котла в районе Ольговки. Все их перемещения отследили военнослужащие 155-й бригады морской пехоты и нанесли по ним удары.

Уничтожение пытавшихся выбраться из котла бойцов ВСУ сняли на видео

Ранее появилось видео, как почти 200 бойцов уничтожили при попытке выбраться из окружения в районе Ольговского леса в Курской области.

Как стало известно, всего из окружения попытались выйти около 250 украинских солдат, большинство из которых являются военнослужащими 17-й отдельной танковой бригады. Однако об их планах узнали российские военные, которые нанесли по отступающим комбинированный удар, ликвидировав около 180 бойцов ВСУ и взяв в плен еще 24.

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Начало атаки по украинским военным сняла камера российского беспилотника-камикадзе. На кадрах видно, как дрон на высокой скорости приближается к скоплению бойцов ВСУ, после чего трансляция обрывается.

Путин в октябре заявлял о двух тысячах блокированных солдат ВСУ

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что около двух тысяч украинских солдат блокированы российскими войсками в Курской области, началась их ликвидация.

Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри — пока безуспешно. Российская армия приступила к ликвидации этой группировки Владимир Путин президент России

Кроме того, по его мнению, «люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении».