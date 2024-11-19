Захарова показала видео с «гопником» фон дер Ляйен

Захарова опубликовала видео с фон дер Ляйен, перелезающей через забор

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в Telegram-канале снятое очевидцем видео с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, перелезающей через забор во время саммита «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро.

«А вот и Урсула фон дер Ляйен сама, вот она. Перелезают, как гопники. Баба-гопник», — комментирует закадровый голос на русском языке.

На кадрах глава ЕК, одетая в спортивный костюм, в сопровождении нескольких человек перелезает через металлический забор, разграничивающий асфальтированную дорогу. В подписи к видеозаписи Захарова отметила, что Урсула фон дер Ляйен «все-таки нашлась, которая поперек. Закона».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал рукопожатие с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G20, заявив, что оно является «абсолютно нормальной» дипломатической практикой.