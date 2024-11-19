Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:01, 19 ноября 2024Мир

Лавров прокомментировал рукопожатие с Макроном

Лавров: рукопожатие с Макроном является абсолютно нормальной практикой
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Рукопожатие с президентом Франции Эммануэлем Макроном является «абсолютно нормальной» дипломатической практикой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, транслируемой на канале ведомства в YouTube.

«Это ненормально, когда европейские лидеры шарахаются от российских представителей, когда видят их в коридорах, кулуарах», — рассказал дипломат.

Также Лавров оценил итоги саммита, заявив, что они являются позитивными. В частности, он обратил внимание, что повестку встречи не удалось «украинизировать» странами Запада.

Ранее Макрон пожал руку Лаврову на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро. Встреча прошла во время общей фотосессии мировых лидеров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны подтвердило первый удар дальнобойными ATACMS по России. Шесть ракет запустили по объекту в Брянской области

      В российском доме трубы питьевой воды затопило нечистотами

      Обвиняемых в поджоге сотовых вышек российских подростков взяли под домашний арест

      Российский боец СВО ответил на приговор жене-хирургу словами «сделали козлом отпущения»

      Депутаты Европарламента бойкотировали выступление Зеленского

      Отказ от выхода российской компании на биржу объяснили словами «инвестируйте на депозит»

      Опытный пилот объяснил овальную форму иллюминаторов в самолетах

      Лавров прокомментировал рукопожатие с Макроном

      Мосбиржа назвала причину остановки торгов

      Лавров выразил надежду на внимательное изучение Западом обновленной ядерной доктрины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше