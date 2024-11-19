Лавров прокомментировал рукопожатие с Макроном

Лавров: рукопожатие с Макроном является абсолютно нормальной практикой

Рукопожатие с президентом Франции Эммануэлем Макроном является «абсолютно нормальной» дипломатической практикой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, транслируемой на канале ведомства в YouTube.

«Это ненормально, когда европейские лидеры шарахаются от российских представителей, когда видят их в коридорах, кулуарах», — рассказал дипломат.

Также Лавров оценил итоги саммита, заявив, что они являются позитивными. В частности, он обратил внимание, что повестку встречи не удалось «украинизировать» странами Запада.

Ранее Макрон пожал руку Лаврову на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро. Встреча прошла во время общей фотосессии мировых лидеров.