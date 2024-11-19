Зеленский назвал вступление в НАТО жизненно важным для Украины

Зеленский: право на членство в НАТО жизненно важно для Украины

Право на членство в НАТО является жизненно важным для Украины. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Президент отметил, что его «план победы» начинается с пункта о немедленном приглашении государства в Североатлантический

альянс.

«Приглашение — это политический шаг. Шаг, который не меняет в корне условий безопасности для партнеров и не означает для Украины немедленной активации пятой статьи Договора о НАТО [соглашения стран, что нападение на одну из них будет рассматриваться как нападение на весь альянс]. Хотя наши люди этого заслуживают, если честно», — заключил Зеленский.

Ранее Зеленский раскрыл военную составляющую «плана стойкости». Ее суть в том, что в 2025 году Украина планирует произвести порядка 30 тысяч дальнобойных беспилотников, которые компенсируют нехватку артиллерии у Вооруженных сил Украины.