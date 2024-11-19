Зеленский прокомментировал удары ATACMS по Брянской области

Зеленский об ударах ATACMS: у нас есть ракеты и мы будем их использовать

Украина располагает крылатыми ракетами ATACMS и будет использовать их для ударов по территории России. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Извините, без лишних деталей (...) Теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать», — высказался политик.

Зеленский прокомментировал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен сообщения об ударах ATACMS по объектам на территории Брянской области. По его словам, Киев располагает различными вооружениями для ударов вглубь территории России, в том числе и украинского производства.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказался подтверждать удар ракетами ATACMS по объектам на территории России. В ведомстве отметили, что не владеют такой информацией.