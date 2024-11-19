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13:02, 19 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о невозможности проведения выборов в военное время

Зеленский: выборы на Украине пройдут только после наступления мира
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michael Kappeler / DPA / Globallookpress.com

Закон не разрешает проводить на Украине выборы в военное время. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, его слова передает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram.

«Закон не позволяет проводить выборы в военное время. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом Украина проведет и справедливые выборы», — заявил президент.

Он также добавил, что правительство Украины «не торгует суверенитетом и территориями».

Ранее Зеленский призвал силой принудить российского лидера Владимира Путина к урегулированию конфликта. Он добавил что Москва якобы намерена и дальше продолжать военные действия, будучи незаинтересованной в мирном решении кризиса.

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