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19:36, 20 ноября 2024Ценности

55-летний Мэттью Макконахи снял штаны в рекламе текилы

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @officiallymcconaughey

Американский актер и продюсер Мэттью Макконахи в непристойном виде принял участие в рекламе собственного бренда органической текилы Pantalones. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летний артист вместе со своей женой, фотомоделью и дизайнером Камилой Алвес, повторил культовый постер к фильму «Как отделаться от парня за 10 дней», в котором сыграл главную роль. Так, на размещенном снимке он предстал в белой рубашке и черном пиджаке. При этом актер был в трусах телесного цвета. Супруга звезды «Интерстеллара», в свою очередь, позировала в золотистом облегающем платье.

«Ты такой тщеславный. Наверное, думаешь, что эта текила про тебя», — подписал он пост, который набрал 472 тысячи лайков.

В мае Мэттью Макконахи также вместе с женой снялся в рекламе в откровенном виде. Тогда в начале ролика семейная пара появилась в форме для игры в пиклбол. Актер надел белое поло и бежевые шорты, а модель — свитшот и юбку.

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