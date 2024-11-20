Московские школьники и студенты отправятся на самый недоступный континент Земли

13 школьников и студентов московских колледжей станут участниками Московской молодежной антарктической экспедиции. Изначально планировалось отправить в путешествие на самый недоступный континент Земли 11 учащихся, но в итоге количество мест увеличили. Подробности экспедиции раскрыла заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В этом году по просьбе самих ребят впервые состоится поход в Антарктиду, — отменила вице-мэр. — Интерес среди молодежи оказался настолько высоким, что мы приняли решение увеличить количество участников до 13 человек». По словам Раковой, в экспедицию отправятся восемь школьников и пять студентов.
- Леонид Ахматшин из медицинского колледжа № 2;
- Екатерина Курнявцева из Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно»;
- Николай Бельков из колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23;
- Виктория Александрова из технологического колледжа № 21;
- Григорий Ивлиев из Московского образовательного комплекса «Запад»;
- Александра Шишкина из школы № 1553 имени В.И. Вернадского;
- Кирилл Семутников из Московской школы на Юго-Западе № 1543;
- Варвара Трунилина из школы № 171;
- Егор Скиба из ГБОУ «Пятьдесят седьмая школа»;
- Данил Зуев из школы № 2087 «Открытие»;
- Вера Негачева из школы № 1580;
- Евгений Швайгхофер из школы № 1852;
- Елизавета Брайловская из школы № 883.
Отбор состоял из пяти испытаний. Первым этапом стал Антарктический диктант. Тем, кто с ним справился, было посоревноваться в приключенческой гонке «Прогресс-2024». Затем школьникам предстояло принять участие в молодежном форуме «Антарктическая наука», а студентам — в конкурсах профессионального мастерства. В финале отбора были проведены учебно-тренировочные сборы «Антарктида зовет», которые и определили победителей.
«Поздравляю ребят и желаю удачи в их увлекательном путешествии, — обратилась Ракова к участникам экспедиции. — Это уникальная возможность не только увидеть Антарктиду, но и внести свой вклад в научные исследования, которые помогут лучше понять экосистему этого удивительного континента. Надеюсь, что каждый из участников вернется с новыми знаниями и вдохновением, которое они смогут передать своим сверстникам».
В ходе экспедиции школьники будут проводить исследования по заданию российских научно-исследовательских институтов. Например, они изучат состояние льда и снега на предмет загрязнений, исследуют состояние атмосферы и понаблюдают за животными около станции «Прогресс». Студенты будут обеспечивать жизнедеятельность экспедиции: следить за здоровьем участников, отвечать за связь, готовить пищу и заботиться о передвижном жилом модуле. Кроме того, и школьники, и студенты примут участие в съемках экспедиции — они будут вести постоянную видеотрансляцию с места событий.