Армянского вора в законе Армена Казаряна оправдали в суде

В Ереване суд оправдал вора в законе Пзо

В Ереване суд оправдал вора в законе Армена Казаряна, известного в криминальных кругах как Пзо. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Прокуратура будет обжаловать этот вердикт.

По данным агенства, Казаряна обвиняли в сохранении высшего статуса в криминальной иерархии. В 1991 году в Ростове-на-Дону он получил статус вора в законе. Дело против Казаряна возбудили 21 марта 2022 года, а в марте 2024 года оно было утверждено прокурором.

В апреле 2024 года против Казаряна было возбуждено еще одно дело. Его обвинили в хулиганстве и рукоприкладстве из-за драки в ресторане.

В 2013 году Федеральный суд США в Нью-Йорке приговорил к 37 месяцам тюрьмы вора в законе. Пзо, проживавший в калифорнийском городе Глендейл, признал себя виновным в вымогательстве, которым он занимался в составе армяно-американской группировки, именуемой «организацией Мирзояна-Терджаняна». В числе преступлений этой организации, к которым был причастен Казарян, — мошенничество, позволившее злоумышленникам получить сто миллионов долларов из фондов федеральной здравоохранительной программы «Медикэр».