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10:45, 20 ноября 2024Мир

Бывший командующий НАТО рассказал об отчаянии Зеленского

Экс-главком НАТО предложил привлечь силы ООН при урегулировании на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В призывах президента Украины Владимира Зеленского «все больше слышен тон отчаяния» из-за возможности отказа в помощи со стороны США и Европейского союза, что повышает шансы на переговоры. Об этом в колонке для Bloomberg написал бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис.

По словам экс-главкома Североатлантического альянса, «отправной точкой для компромисса» в будущем станет линия фронта. Он указал, что для урегулирования конфликта можно создать демилитаризованную зону между территориями, удерживаемыми каждой из сторон, и привлечь миротворцев ООН из Латинской Америки или Африки.

Ранее Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией. При этом он выдвинул условие — Украину должны «усилить» третьи страны. По словам президента, если Киев хочет чего-то добиться за столом переговоров, он должен быть «не наедине с РФ».

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