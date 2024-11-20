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18:22, 20 ноября 2024Экономика

Курс юаня к рублю взлетел до максимума более чем за год

Официальный курс юаня впервые с 10 октября 2023 года превысил 13,8 рубля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Банк России установил курс юаня на четверг, 21 ноября, на уровне 13,82 рубля, что стало рекордом с 10 октября 2023 года. Такие данные опубликованы на официальном сайте регулятора.

Доллар также обновил максимум с октября прошлого года, достигнув отметки 100,21 рубля. Курс евро вырос до 105,8 рубля, но неделю назад европейская валюта была на рубль дороже.

В ходе сегодняшних торгов индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые со 2 ноября. На фоне полученного Украиной от США разрешения применять американские баллистические ракеты ATACMS для ударов по территории России, а также первого применения этих ракет, местный фондовый рынок утратил весь позитив, достигнутый после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.

Накануне, 19 ноября, Центробанк впервые с начала года поднял курс доллара выше ста рублей. Аналитики отмечают, что на фоне дефицита юаней снижение курса рубля выглядит закономерным.

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