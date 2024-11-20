Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:32, 20 ноября 2024Силовые структуры

Допрос задержанного ФСБ за диверсию гражданина Германии попал на видео

Гражданин Германии Гайдук был завербован украинским подполковником Жоровым
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Гражданин Германии Николай Гайдук, задержанный в Калининграде при планировании теракта, на допросе рассказал о своем вербовщике — подполковнике одесской полиции в отставке Александре Жорове. Видео с показаниями украинского агента публикуют «Известия».

На видео Гайдук говорит, что Жоров — его сослуживец. В ноябре 2023 года он с ним связался и предложил сотрудничество с украинской разведкой. По словам Гайдука, Жоров убедил его, что сотрудничество направлено на окончание конфликта между Россией и Украиной.

По данным ФСБ, Гайдук много лет живет в Германии, где получил гражданство, хотя родом с Украины. Он вел замкнутый образ жизни, даже соседи по дому о нем ничего не знают. В его телефоне силовики нашли совместную фотографию с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пенсии всех россиян вырастут с 1 января 2025 года. Какую прибавку они получат?

      На Западе заявили о планах Ирана сократить запасы урана

      Стала известна возможная дата президентских выборов в Абхазии

      В РФС рассказали об изменении отношений с УЕФА

      Загадочное «инопланетное существо» вынесло на пляж

      В МВД перечислили обязательные отметки в паспорте гражданина России. Их должно быть две

      Беспилотник уничтожили над Калужской областью

      В Китае оценили сокращение поставок сжиженного газа из России

      В США оценили решение Зеленского ударить по России ракетами ATACMS

      Южнокорейский депутат заявил об участии северокорейских военных в боях на стороне России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше