Допрос задержанного ФСБ за диверсию гражданина Германии попал на видео

Гражданин Германии Гайдук был завербован украинским подполковником Жоровым

Гражданин Германии Николай Гайдук, задержанный в Калининграде при планировании теракта, на допросе рассказал о своем вербовщике — подполковнике одесской полиции в отставке Александре Жорове. Видео с показаниями украинского агента публикуют «Известия».

На видео Гайдук говорит, что Жоров — его сослуживец. В ноябре 2023 года он с ним связался и предложил сотрудничество с украинской разведкой. По словам Гайдука, Жоров убедил его, что сотрудничество направлено на окончание конфликта между Россией и Украиной.

По данным ФСБ, Гайдук много лет живет в Германии, где получил гражданство, хотя родом с Украины. Он вел замкнутый образ жизни, даже соседи по дому о нем ничего не знают. В его телефоне силовики нашли совместную фотографию с канцлером Германии Олафом Шольцем.