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21:36, 20 ноября 2024Ценности

Фигура «самой сексуальной в мире волейболистки» в крошечном бикини восхитила фанатов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала фигуру в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка предстала на размещенных кадрах в черном бикини, состоящем из оголяющего грудь бюстгальтера с лямками крест-накрест и крошечных плавок с тонкими завязками. Также на ней бейсболка в тон купальнику.

Поклонники оценили фотосессию знаменитости в комментариях под постом. «Выглядишь феноменально», «Потрясающе», «Очень красиво», «Сама совершенство», «Невероятная девушка», — высказывались они.

В октябре итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи оголила ягодица в новой съемке и показала результат подписчикам.

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