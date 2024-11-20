ХАМАС оценило возможность изменения США политики по Ближнему Востоку при Трампе

ХАМАС считает, что политика США по Ближнему Востоку не изменится при Трампе

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хейя усомнился в том, что США изменят свою политику по Ближнему Востоку после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

«Сейчас израильские власти стремятся аннексировать Западный берег реки Иордан, надеясь на поддержку новой американской администрации во главе с Трампом, которая, как надеется Израиль, даст ему "зеленый свет" в этом направлении», — заявил он.

По его словам, Палестина не может полагаться ни на нынешнюю, ни на какую-либо другую администрацию США, поскольку позиция Вашингтона относительно ситуации на Ближнем Востоке не изменится. Аль-Хейя отметил готовность ХАМАС «защищать свое дело», пока не будут полностью осуществлены права палестинского народа, при каком бы американском лидере это ни произошло.

Ранее американский журналист Сеймур Херш рассказал о планах Израиля аннексировать Западный берег реки Иордан в ближайшее время. По мнению журналиста, еврейское государство надеется, что этот шаг «раз и навсегда положит конец любым разговорам о решении с созданием двух государств и убедит некоторых в скептически настроенном арабском мире пересмотреть финансирование запланированной реконструкции Газы».