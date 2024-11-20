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22:51, 20 ноября 2024Мир

ХАМАС оценило возможность изменения США политики по Ближнему Востоку при Трампе

ХАМАС считает, что политика США по Ближнему Востоку не изменится при Трампе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хейя усомнился в том, что США изменят свою политику по Ближнему Востоку после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

«Сейчас израильские власти стремятся аннексировать Западный берег реки Иордан, надеясь на поддержку новой американской администрации во главе с Трампом, которая, как надеется Израиль, даст ему "зеленый свет" в этом направлении», — заявил он.

По его словам, Палестина не может полагаться ни на нынешнюю, ни на какую-либо другую администрацию США, поскольку позиция Вашингтона относительно ситуации на Ближнем Востоке не изменится. Аль-Хейя отметил готовность ХАМАС «защищать свое дело», пока не будут полностью осуществлены права палестинского народа, при каком бы американском лидере это ни произошло.

Ранее американский журналист Сеймур Херш рассказал о планах Израиля аннексировать Западный берег реки Иордан в ближайшее время. По мнению журналиста, еврейское государство надеется, что этот шаг «раз и навсегда положит конец любым разговорам о решении с созданием двух государств и убедит некоторых в скептически настроенном арабском мире пересмотреть финансирование запланированной реконструкции Газы».

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