Хранившего героин на работе школьного охранника задержали в российском регионе

В Ингушетии силовики задержали школьного охранника по подозрению в наркоторговле

В Ингушетии сотрудники полиции и ФСБ задержали 33-летнего охранника школы, который хранил героин на рабочем месте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным силовиков, мужчина занимался наркоторговлей, что подтвердилось во время беседы с ним. Охранник признался, что еще один сверток с наркотиками спрятал на окраине сельского поселения Экажево возле гаража, однако точное место закладки назвать не смог. Ее в груде мусора отыскала немецкая овчарка, когда на указанное место прибыли оперативники.

Также отмечается, что в момент задержания мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что экс-зампрокурора района Магнитогорска Надежда Богухвал получила срок за сбыт наркотиков.