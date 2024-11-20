Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:12, 20 ноября 2024Силовые структуры

Хранившего героин на работе школьного охранника задержали в российском регионе

В Ингушетии силовики задержали школьного охранника по подозрению в наркоторговле
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ингушетии сотрудники полиции и ФСБ задержали 33-летнего охранника школы, который хранил героин на рабочем месте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным силовиков, мужчина занимался наркоторговлей, что подтвердилось во время беседы с ним. Охранник признался, что еще один сверток с наркотиками спрятал на окраине сельского поселения Экажево возле гаража, однако точное место закладки назвать не смог. Ее в груде мусора отыскала немецкая овчарка, когда на указанное место прибыли оперативники.

Также отмечается, что в момент задержания мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что экс-зампрокурора района Магнитогорска Надежда Богухвал получила срок за сбыт наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России оценили эффективность «Панциря» в ходе перехвата ATACMS

      Юрист назвала неделимое после развода имущество

      Индекс Мосбиржи растерял весь связанный с Трампом рост

      Россиянину вынесли приговор за избиение пожилой цветочницы

      Диетолог предупредила об опасных добавках в магазинной выпечке

      Лидера оппозиции африканской страны похитили

      Российские коммунальщики объявили войну бобровым плотинам

      Заключен первый в России договор на поставку в лизинг спутников

      В Петербурге предложили арендовать подвал с микровходом

      Назван срок продления трассы М-12

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше