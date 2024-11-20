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17:48, 20 ноября 2024Культура

Лепс ответил на вопрос о сексе по телефону с молодой возлюбленной

Григорий Лепс рассказал об отношениях с 18-летней возлюбленной Авророй Кибой
Андрей Шеньшаков

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Певец Григорий Лепс поделился тем, как развиваются их отношения с 18-летней возлюбленной Авророй, которая сейчас учится в Лондоне. Об этом он рассказал в интервью журналистам Пятого канала.

По словам артиста, он действительно собирается жениться на девушке, как только она вернется в Россию, а пока пара ограничивается общением по телефону.

«Увидел человека, замкнуло. Страшно скучаю. Общаемся по видеосвязи, каждый день практически. Очень хорошая, очень красивая женщина. Я ей предан, восхищаюсь ею», — заявил певец.

На вопрос, обмениваются ли они с Авророй личными фотографиями и носят ли их сеансы связи интимный характер, Лепс ответил, что они ограничиваются обычным общением.

«Нет, мы просто разговариваем», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс назвал сроки свадьбы с 18-летней невестой.

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