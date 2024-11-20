На Украине языковой инспектор-гей начал сбор денег на погашение кредита

«Страна.ua»: на Украине мобилизованный языковой инспектор-гей начал сбор денег

На Украине мобилизованный языковой инспектор-гей с депрессией начал сбор денег на погашение кредита. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации издания, цель сбора — закрытие кредита на 350 тысяч гривен (846 тысяч рублей по актуальному курсу). Он не может его погасить из-за суда о незаконности его мобилизации с диагнозом «тревожно-депрессивное расстройство».

Кроме того, сбор открыт для оплаты адвокатов. «Денег у меня нет. Я в больнице сейчас в стационаре, очень плохо себя чувствую. Пока я в больнице, мне нужно решить вопрос обжалования решения (...) о моей пригодности», — рассказал мобилизованный.

Ранее в Одессе языкового инспектора-гея мобилизовали военкомы. Это произошло, несмотря на диагностированное у него депрессию.