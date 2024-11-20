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20:27, 20 ноября 2024Мир

На Западе признали неспособность Украины вернуть территории

Sky News: эксперты признали неспособность Украины вернуть утраченные территории
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Украина неспособна вернуть утраченные территории под натиском Российской армии в Донбассе. Об этом со ссылкой на источники сообщает британский телеканал Sky News.

«У Украины абсолютно нет шансов вернуть под свой контроль занятые армией России территории», — признал эксперт по обороне и военным вопросам Саймон Диггинс.

По словам бывшего военного атташе Великобритании в России и на Украине Джона Формана, Российская армия еще год назад перехватила инициативу в конфликте и ситуация меняется лишь в ее пользу.

Ранее экс-посол Великобритании в России Энтони Брентон заявил, что Украина будет вынуждена пойти на уступки и отказаться от части территорий, чтобы урегулировать конфликт.

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