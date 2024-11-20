Названы российские города с наиболее подорожавшим жильем

РБК: в октябре новостройки наиболее всего подорожали в Перми

По итогам октября Пермь оказалась лидером среди российских городов-миллионников по темпам роста цен на новостройки. Локации, где за месяц сильнее всего подорожало первичное жилье, назвали аналитики платформы bnMAP.pro, передает РБК.

Относительно сентября средняя стоимость квартиры в новостройке Перми выросла на 2,81 процента, до 7,3 миллиона рублей. Второе место в рейтинге заняла Самара, где новое жилье подорожало на 2,35 процента, до 8,7 миллиона рублей, а третье — Москва с ростом на 1,43 процента, до 28,2 миллиона рублей. Первую пятерку замкнули Ростов-на-Дону (плюс 1,4 процента, до 7,2 миллиона рублей) и Краснодар (плюс 1,33 процента, до 7,6 миллиона рублей.

Цены на новостройки остались на прежнем уровне в четырех городах — Волгограде, Воронеже, Новосибирске и Омске. Еще в трех мегаполисах было замечено снижение — в Санкт-Петербурге, Челябинске и Казани. Сильнее всего жилье подешевело в Казани — на 1,51 процента, до 13 миллионов рублей.

Ранее эксперты назвали российские города с самым низким первоначальным взносом по ипотеке. На первом месте оказался Челябинск.