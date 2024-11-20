Описаны изменения спроса на недвижимость в России

Эксперт по недвижимости Павлюк указал на рост интереса россиян к «вторичке»

В сравнении с октябрем, когда ключевая ставка Центрального банка была ниже, доля покупателей с ипотекой снизилась примерно на 10 процентов, при этом увеличился интерес россиян к рынку вторичной недвижимости, рассказал «Ленте.ру» ведущий эксперт агентства «Этажи» Илья Павлюк.

«Остановки процессов по продаже и поискам жилья не произошло. Если сравнивать с октябрем, когда ставка была ниже, обращений с ипотекой было порядка 60 процентов, сейчас — примерно 50 процентов. Из них значительная часть стремится воспользоваться правом на семейную ипотеку. Однако ее можно применить только на покупку квартиры от застройщика или же на строительство дома от подрядчика», — уточнил Павлюк.

Интерес к первичной недвижимости, по его словам, во многом сохраняется благодаря программам рассрочек от застройщиков, благодаря им удалось трансформировать финансовые инструменты для покупки жилья.

«Заметен рост интереса к вторичной недвижимости. Многие покупатели по этим предложениям подчеркивают, что приобретают квартиру без ипотеки. По моим наблюдениям, об этом заявляет, наверное, каждый третий, — уточнил Павлюк. — У таких покупателей есть две общие детали. Во-первых, время принятия решения по покупке у них больше ввиду отсутствия фактора изменения условий получения средств. Во-вторых, готовность выхода на сделку только с определенной даты, так как в большинстве случаев денежные средства на покупку находятся на вкладах или депозитах».

Эксперт также добавил, что на официальных сайтах застройщиков наблюдается некоторое снижение цен на недвижимость. Однако, по его словам, это скорее тестирование цены, а не наметившаяся тенденция.

Ранее стали известны города России с самым низким первым взносом по ипотеке. Наименьшую сумму потребуют банки в Челябинске — там первоначальный платеж составит 50 процентов от стоимости объекта.