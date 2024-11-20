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16:06, 20 ноября 2024Экономика

Описаны изменения спроса на недвижимость в России

Эксперт по недвижимости Павлюк указал на рост интереса россиян к «вторичке»
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В сравнении с октябрем, когда ключевая ставка Центрального банка была ниже, доля покупателей с ипотекой снизилась примерно на 10 процентов, при этом увеличился интерес россиян к рынку вторичной недвижимости, рассказал «Ленте.ру» ведущий эксперт агентства «Этажи» Илья Павлюк.

«Остановки процессов по продаже и поискам жилья не произошло. Если сравнивать с октябрем, когда ставка была ниже, обращений с ипотекой было порядка 60 процентов, сейчас — примерно 50 процентов. Из них значительная часть стремится воспользоваться правом на семейную ипотеку. Однако ее можно применить только на покупку квартиры от застройщика или же на строительство дома от подрядчика», — уточнил Павлюк.

Интерес к первичной недвижимости, по его словам, во многом сохраняется благодаря программам рассрочек от застройщиков, благодаря им удалось трансформировать финансовые инструменты для покупки жилья.

«Заметен рост интереса к вторичной недвижимости. Многие покупатели по этим предложениям подчеркивают, что приобретают квартиру без ипотеки. По моим наблюдениям, об этом заявляет, наверное, каждый третий, — уточнил Павлюк. — У таких покупателей есть две общие детали. Во-первых, время принятия решения по покупке у них больше ввиду отсутствия фактора изменения условий получения средств. Во-вторых, готовность выхода на сделку только с определенной даты, так как в большинстве случаев денежные средства на покупку находятся на вкладах или депозитах».

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Эксперт также добавил, что на официальных сайтах застройщиков наблюдается некоторое снижение цен на недвижимость. Однако, по его словам, это скорее тестирование цены, а не наметившаяся тенденция.

Ранее стали известны города России с самым низким первым взносом по ипотеке. Наименьшую сумму потребуют банки в Челябинске — там первоначальный платеж составит 50 процентов от стоимости объекта.

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