Песков отметил получение Украиной противотанковых мин вопреки запрету ООН

Песков: Украина получит противотанковые мины вопреки запрету ООН

Украина получит противотанковые мины вопреки подписанной ею Оттавской конвенции ООН о запрете противопехотных мин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он отметил, что Украина подписала конвенцию о запрете применения противопехотных мин. «Вы знаете, что эту конвенцию не подписывали ни Россия, ни США. Мы не являемся подписантами», — добавил Песков.

Украина подписала Оттавскую конвенцию в 2005 году. Она предусматривает полный отказ от применения противопехотных мин, а также их уничтожение в четырехлетний срок.

Ранее американская газета The Washington Post (WP) написала об одобрении передачи противопехотных мин Вооруженным силам Украины (ВСУ) американским президентом Джо Байденом. Они будут использоваться на территории страны.