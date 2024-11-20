Приставившего пистолет к голове ветерана СВО таксиста арестовали в российском регионе

В Тобольске суд арестовал таксиста, приставившего пистолет к голове ветерана СВО

Тобольский городской суд взял под стражу 46-летнего водителя Саид-Ахмед Израилова, приставившего пистолет к голове пассажира. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мужчину обвиняют в преступлении по статье о покушении, он пробудет в СИЗО два месяца.

Ранее в интернете появилось видео, на котором водитель угрожает пассажиру предметом, похожим на пистолет. Роликом заинтересовались в региональном управлении МВД России. Сотрудники полиции начали проверку, после чего установили личность подозреваемого и задержали его.

По версии следствия, все произошло в ночь на 14 ноября. Мужчина, находясь около одного из заведений в Тобольске, предложил подвезти потерпевшего и его сестру на машине. В ходе поездки злоумышленник начал негативно высказываться в адрес пассажира, а затем достал травматический пистолет и высказал ему угрозу расправой.

Сообщалось, что таксист планировал откупиться от наказания — он хвастался пассажиру, что сможет откупиться через знакомых и избежать наказания за 50 тысяч рублей.