Россиян предостерегли от привычки запивать лекарства газировкой

Минздрав Рязанской области: лекарства нельзя запивать киселем и газировкой

Некоторые напитки не только снижают эффективность лекарств, но и в сочетании с таблетками могут навредить здоровью, предупредили специалисты. Об этом россиянам сообщил Минздрав Рязанской области, передает 7info.ru.

По словам экспертов ведомства, любые лекарства надо запивать только водой, поскольку это нейтральная жидкость, которая не вступает в реакцию с активными веществами препарата. В чае и кофе, в свою очередь, содержатся танины — дубильные вещества, поглощающие активные вещества лекарства, а молоко и молочные напитки также действуют как сорбент, добавили специалисты.

Специалисты Минздрава также предостерегли от привычки запивать лекарства киселем, поскольку этот напиток будет обволакивать таблетку, и она будет медленнее рассасываться. Нельзя для этих целей использовать и газировку, поскольку пузырьки газа ускорят всасывание и тем самым могут спровоцировать передозировку, предупредили врачи.

Кроме того, они посоветовали не запивать лекарства алкоголем, так как даже в малых дозах он может изменить характер действия препарата.

Наконец, по словам экспертов, людям с гипертонией нельзя сочетать прием таблеток для контроля давления с грейпфрутовым соком — такая комбинация может привести к неприятным побочным эффектам.

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