Россиянам предложили отдых в роскошных отелях Турции за 50 тысяч рублей

TourDom: отдых в роскошных отелях Турции в декабре обойдется в 50 тысяч рублей

Российским туристам предложили отдых в роскошных пятизвездочных отелях Турции за 50 тысяч рублей в декабре. Об этом говорится в материале портала TourDom.

Так, в Viking Star Hotel в Кемере можно поехать в начале декабря на неделю за 90,1 тысячи рублей на двоих без питания. Путевка в гостиницу First Class Hotel с пятью звездами обойдется лишь на две тысячи рублей дороже, но будут включены завтраки. По системе «все включено» отели предлагают отдых стоимостью чуть выше 100 тысяч рублей — Sensitive Premium Resort & Spa (113 тысяч рублей), Beach Club Doganay (102,9 тысячи рублей), Justiniano Deluxe Resort (116,9 тысячи рублей).

Ранее россиянам раскрыли самые дешевые пляжные страны для отдыха на Новый год. В перечень вошли Грузия, Турция и Египет. Недельные туры туда обойдутся от 250 тысяч рублей.