Снайпер Светлый: на кураховском направлении сражаются наемники из Польши

На кураховском направлении российские солдаты заметили иностранных наемников, в том числе сформированные из граждан Польши штурмовые бригады. Об этом сообщил снайпер 150-ой дивизии с позывным Светлый в беседе с РИА Новости.

«Против нас — наемники из разных стран. Поляков больше всего, есть и немцы. Их инструкторы заходят на позиции к ВСУ, но как начинаем их "душить" — отступают. А вэсэушники остаются», — рассказал Светлый.

Снайпер добавил, что Российская армия сталкивалась с группировками, полностью сформированными из поляков. По его словам, иностранцы выделялись наличием собственной формой и шевронами.

Ранее заместитель командира штурмовой роты с позывным Пенза сообщил, что Вооруженные силы Украины перебрасывают под Курахово женщин, в том числе снайперов и медработников.