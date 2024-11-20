Силовики раскрыли мошенническую схему с получением выплат лжеконтрактниками

В Петербурге раскрыли мошенническую схему с получением выплат лжеконтрактниками

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции раскрыли мошенническую схему с получением выплат лжеконтрактниками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, в штат теплоэнергетической компании устраивались работники, которые практически сразу изъявляли желание заключить контракт с Министерством обороны на прохождение службы с участием в специальной военной операции (СВО). Как подтверждение своих слов они приносили выписки из приказов о заключении контракта, но все они были поддельными. На основании этих документов работодатель приостанавливал трудовой договор и выплачивал сотруднику денежную премию в рамках проводимой стимулирующей кампании.

Сотрудниками полиции проведены обыски в квартирах подозреваемых и изъяты документы и цифровые носители информации, которые подтверждают факт мошенничества. Также устанавливается размер ущерба, причиненного компании.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали афериста с помощью искусственного интеллекта.