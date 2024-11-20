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00:17, 20 ноября 2024Силовые структуры

СК проведет проверку по факту травмирования школьниц на квесте

СК проводит проверку по факту травмирования 2 школьниц на квесте в Уфе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Denis Bocharov / News.ru / Global Look Press

По факту травмирования двух школьниц на квесте «Судная ночь» в Уфе проводится процессуальная проверка. Об этом сообщило Управление Следственного комитета (СК) России по республике Башкортостан в своем Telegram-канале.

Отмечается, что проверка проводится по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

«В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки ситуации будет дана правовая оценка», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во время квеста актер ударил электрошокером одну из школьниц. Другую он взял за волосы и ударил головой об стену. Мать одной из пострадавших обратилась в полицию.

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