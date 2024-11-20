СК проведет проверку по факту травмирования школьниц на квесте

По факту травмирования двух школьниц на квесте «Судная ночь» в Уфе проводится процессуальная проверка. Об этом сообщило Управление Следственного комитета (СК) России по республике Башкортостан в своем Telegram-канале.
Отмечается, что проверка проводится по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
«В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки ситуации будет дана правовая оценка», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что во время квеста актер ударил электрошокером одну из школьниц. Другую он взял за волосы и ударил головой об стену. Мать одной из пострадавших обратилась в полицию.