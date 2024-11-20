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10:57, 20 ноября 2024Экономика

Стала известна дата возобновления работы российского завода после атаки БПЛА ВСУ

ТАСС: завод «Виола» возобновит работу 20 ноября после атаки дрона ВСУ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Российский завод компании «Виола», расположенный в Белгородской области и накануне подвергшийся атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), планирует возобновить работу в среду, 20 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы рассчитываем, что сегодня предприятие возобновит работу», — указала представитель пресс-службы.

В результате падения беспилотника здание завода получило незначительные повреждения, никто из сотрудников при этом не пострадал.

Как пишет Baza, утром 20 ноября атаке со стороны ВСУ подвергся еще один завод пищевого производства в Белгородской области — по производству масла и майонеза. Предварительно на его территорию упали шесть дронов.

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