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18:24, 20 ноября 2024Мир

Стало известно о попытке Польши помочь сбежать подозреваемому в подрыве «Северных потоков»

Spiegel: Польша помогла скрыться подозреваемому по делу «Северных потоков»

Кадр: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej / YouTube

Польша помогла скрыться гражданину Украины Владимиру Ц., подозреваемому в Германии по делу о подрыве ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на источники пишет газета Der Spiegel.

«Органы безопасности Берлина в ужасе. Они спрашивают польских чиновников, как такое могло произойти. Ответ, как говорят в Берлине, был однозначным: "Зачем нам его арестовывать? Он для нас герой!"», — передает издание слова своих собеседников.

В августе немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования терактов на газопроводах. Журналисты пришли к выводу, что к подрыву газопроводов причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу.

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