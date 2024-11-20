Стало известно о попытке Польши помочь сбежать подозреваемому в подрыве «Северных потоков»

Spiegel: Польша помогла скрыться подозреваемому по делу «Северных потоков»

Польша помогла скрыться гражданину Украины Владимиру Ц., подозреваемому в Германии по делу о подрыве ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на источники пишет газета Der Spiegel.

«Органы безопасности Берлина в ужасе. Они спрашивают польских чиновников, как такое могло произойти. Ответ, как говорят в Берлине, был однозначным: "Зачем нам его арестовывать? Он для нас герой!"», — передает издание слова своих собеседников.

В августе немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования терактов на газопроводах. Журналисты пришли к выводу, что к подрыву газопроводов причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу.