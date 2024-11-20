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08:59, 20 ноября 2024Силовые структуры

Стало известно об иных фигурантах в деле заочно арестованного в России Дериглазова

В деле заочно арестованного в РФ националиста Дериглазова есть иные фигуранты
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В новом деле в отношении националиста с Украины Артема Дериглазова, заочно арестованного в Москве и осужденного в 2012 году на пожизненный срок в Харькове за расправу над милиционером и покушении на еще двух граждан, есть иные фигуранты. Об этом стало известно РИА Новости.

Уголовное дело в отношении Дериглазова и иных лиц выделено в отдельное производство. В нем фигурируют статьи о воспрепятствовании законной деятельности журналистов, участие в деятельности террористической организации, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичные призывы к экстремистской деятельности и другие преступления.

Дериглазов обвиняется по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 («Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное общеопасным способом группой лиц из корыстных побуждений») УК РФ. Другие подробности дела не раскрываются. Он объявлен в международный розыск.

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