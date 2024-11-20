Соучастники украинского националиста Дериглазова дали на него показания по делу в России

Соучастники украинского националиста Дериглазова дали показания по делу в России

Соучастники националиста с Украины Артема Дериглазова, осужденного в 2012 году на пожизненный срок в Харькове за расправу над миллиционером и покушении на еще двух граждан, дали на него показания по новому уголовному дел в России. Об этом сообщает РИА Новости.

В январе Басманный суд Москвы заочно арестовал Дериглазова, его объявили в международный розыск. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 («Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное общеопасным способом группой лиц из корыстных побуждений») УК РФ. Другие подробности дела не раскрываются.

Отмечается, что в 2008-2010 годах Дериглазов обвинялся в хранении оружия и в ограблении ряда банков в Харькове.

Ранее стало известно, что следователи возбудили дело о покушении на расправу в отношении 46-летнего таксиста из Тобольска, который угрожал пистолетом ветерану специальной военной операции (СВО).

