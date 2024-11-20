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08:07, 20 ноября 2024Россия

У 62-летней россиянки остановилось сердце после одного укола в медцентре

E1.ru: в Екатеринбурге у женщины остановилось сердце после одного укола
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

В Екатеринбурге у 62-летней женщины остановилось сердце после одного укола в коммерческом медицинском центре «АнгиоЛайн». Об этом стало известно порталу E1.ru.

По сведениям издания, три года назад россиянка обратилась к врачу с жалобой на боль в области виска с одной стороны. До этого ей поставили диагноз «артроз височно-нижнечелюстного сустава». По словам специалистов, такое заболевание возникает после 50–60 лет, когда изнашивается хрящевая ткань сустава.

Невролог, который принял пациентку, предложил сделать инъекции лидокаина и дипроспана, которые снимают боль. Уколы женщине сделали в область височно-нижнечелюстного сустава со стороны лица. После блокады горожанке полегчало. Спустя две недели она приехала на повторный прием.

Невролог предложила поставить третью блокаду — усилить эффект и добавить еще третий препарат — ультракаин Д-С. Доверяя врачу, женщина согласилась.

Однако, как только врач начала доставать иглу, россиянка уже потеряла сознание. У нее случилась мгновенная остановка сердца. Ее родные обратились в Свердловский областной суд и выиграли дело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге у шестимесячного ребенка, которого оставили с няней из интернета, внезапно остановилось сердце.

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