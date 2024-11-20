Times: у Украины есть около 50 американских ракет дальнего действия ATACMS

В распоряжении Украины есть около 50 ракет дальнего действия ATACMS. Возможное число ракет американского производства в наличии у Вооруженных сил республики (ВСУ) раскрыло британское издание Times.

«Хотя Пентагон не предоставлял никаких цифр, считается, что у киевского правительства на данный момент есть всего порядка 50 ракет», — утверждается в статье.

Согласно данным газеты, вопреки достаточному количеству пусковых установок, ракеты такого типа остаются дефицитными в условиях ограниченных поставок.

Ранее два американских чиновника подтвердили использование дальнобойных ракет ATACMS для удара по Брянской области, передает CNN. По словам еще одного чиновника из США, которого цитирует Reuters, под удар попал «пункт поставки боеприпасов» в российском регионе.