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23:28, 19 ноября 2024Мир

В США подтвердили удар американскими дальнобойными ракетами по России

CNN: американские чиновники подтвердили удар ракетами ATACMS по Брянской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Handout / Reuters

Два американских чиновника подтвердили использование дальнобойных ракет ATACMS для удара по Брянской области. Об этом сообщил телеканал CNN.

«По словам двух официальных лиц США, Украина нанесла удар по российскому оружейному арсеналу с помощью ракет ATACMS американского производства», — говорится в публикации.

Еще один американский чиновник в беседе с Reuters на условиях анонимности также подтвердил применение ATACMS по территории России. По его словам, под удар попал «пункт поставки боеприпасов».

Ранее президент США Джо Байден, Совет нацбезопасности Белого дома, Министерство обороны и Госдеп отказались отвечать на запросы с целью официально подтвердить выданное Украине разрешение наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России.

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