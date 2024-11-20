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09:45, 20 ноября 2024Экономика

В Китае оценили сокращение поставок сжиженного газа из России

Стоимость поставленного из РФ в Китай СПГ сократилась в январе-октябре на 9,1 %
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай снизился в январе — октябре 2024 года на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составил 6,74 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает ТАСС.

Темпы снижения сократились по сравнению с фиксировавшимися летом, когда по итогам первых семи месяцев года суммарные объемы вывоза отечественного СПГ в Китай падали на 6 процентов, до 4,19 миллиона тонн.

Смягчается и корректировка стоимости поставок в течение года. За десять месяцев снижение год к году составило 9,1 процента, до четырех миллиардов долларов, в то время как по итогам января — июля показатель терял 18 процентов, а за восемь месяцев 2024-го его падение оценивалось в 17,3 процента.

Среди поставщиков СПГ на китайский рынок Россия занимает третье место, уступая Австралии (21,7 миллиона тонн за 12,3 миллиарда долларов) и Катару (14,4 миллиона тонн за 8,4 миллиарда долларов). В 2023-м РФ также замкнула топ-3 этого списка, экспортировав в КНР 8 миллионов тонн этого вида топлива.

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