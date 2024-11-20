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14:52, 20 ноября 2024Силовые структуры

В Москве подожгли релейный шкаф на перегоне железной дороги

РИА Новости: в Москве подожгли релейный шкаф между станциями Крюково и Сходня
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве подожгли релейный шкаф на перегоне железной дороги между станциями Крюково и Сходня около Зеленограда. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел утром. Он не повлиял на движение поездов и электричек.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Силовики изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности поджигателей.

Ранее в Подмосковье задержали 23-летнего молодого человека за попытку поджога релейного шкафа, расположенного у станции Горенки Московской железной дороги.

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