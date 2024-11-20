В Москве подожгли релейный шкаф на перегоне железной дороги

РИА Новости: в Москве подожгли релейный шкаф между станциями Крюково и Сходня

В Москве подожгли релейный шкаф на перегоне железной дороги между станциями Крюково и Сходня около Зеленограда. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел утром. Он не повлиял на движение поездов и электричек.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Силовики изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности поджигателей.

Ранее в Подмосковье задержали 23-летнего молодого человека за попытку поджога релейного шкафа, расположенного у станции Горенки Московской железной дороги.