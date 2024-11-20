В Москве подожгли релейный шкаф на перегоне железной дороги между станциями Крюково и Сходня около Зеленограда. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел утром. Он не повлиял на движение поездов и электричек.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Силовики изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности поджигателей.
Ранее в Подмосковье задержали 23-летнего молодого человека за попытку поджога релейного шкафа, расположенного у станции Горенки Московской железной дороги.