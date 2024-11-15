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18:16, 15 ноября 2024Силовые структуры

Стало известно о попытке поджога релейного шкафа на российской железной дороге

В Подмосковье поймали молодого человека и подростка за попытку поджога на ж/д
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Подмосковье задержан 23-летний молодой человек за попытку поджога релейного шкафа на областной железной дороге (ж/д). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, он действовал вместе с 15-летним подростком. Они переписывались с неким куратором в мессенджере. От него они получили задание за денежное вознаграждение осуществить поджог шкафа, расположенного у станции Горенки Московской железной дороги 13 ноября, но довести до конца поджог они не смогли, так как были задержаны правоохранителями.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»). В отношении молодого человека сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Санкт-Петербурга, намеревавшегося поджечь авиатехнику на местном оборонном предприятии.

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