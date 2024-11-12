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13:28, 12 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин пытался поджечь авиатехнику на оборонном предприятии и попался ФСБ

ФСБ задержала петербуржца за планы поджечь авиатехнику на оборонном предприятии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: УФСБ России по Республике Крым / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Санкт-Петербурга, намеревавшегося поджечь авиатехнику на местном оборонном предприятии. Об этом сообщает ТАСС.

Молодой человек работал курьером и решил подзаработать, для чего связался с украинской спецслужбой и предложил за деньги совершить диверсию на объектах военно-промышленного комплекса России. На свое предложение россиянин получил задание поджечь авиатехнику на петербургском оборонном предприятии.

Юноша решил привлечь знакомых к совершению поджога. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям — 281 («Диверсия») и 281.1 («Склонение к преступлению») УК РФ.

11 ноября сообщалось, что в Ростовской области сотрудники МВД и ФСБ задержали двух подозреваемых в поджоге релейного шкафа.

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