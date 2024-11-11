Двух россиян задержали по подозрению в поджоге релейного шкафа

В Ростовской области задержали двух подозреваемых в поджоге релейного шкафа

В Ростовской области сотрудники МВД и ФСБ задержали двух подозреваемых в поджоге релейного шкафа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в транспортной полиции Северо-Кавказского федерального округа.

Сообщение о поджоге на железнодорожном перегоне Глубокая — Погорелово поступило в дежурную часть Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте. В результате личности предполагаемых поджигателей были установлены — ими оказались жители поселка Глубокий 18 и 21 года.

По данным оперативников, молодые люди получили задание на поджог от интернет-куратора, за что тот пообещал им 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Теракт») УК РФ. Молодых людей взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что военный суд дал 16 лет колонии жителю Владимирской области за госизмену и диверсию на железной дороге.