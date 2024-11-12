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13:50, 12 ноября 2024Силовые структуры

Задержание пытавшегося поджечь авиатехнику россиянина попало на видео

ФСБ показала кадры задержания петербуржца, планировавшего поджечь авиатехнику
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Россиянин пытался поджечь авиатехнику на оборонном предприятии и попался ФСБ

Задержание 20-летнего диверсанта, который планировал поджечь авиационную технику на одном из предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) в Санкт-Петербурге, попало на видео. Ролик публикует Telegram-канал Mash на Мойке.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ проникают в квартиру к злоумышленнику и заставляют его лечь на пол. После того как силовики задержали мужчину, его вывели из жилища и посадили в автомобиль.

Предварительно, молодой человек работал курьером и решил подзаработать. Для этого он связался с представителями украинской спецслужбы и предложил совершить диверсию на объектах ВПК России за деньги. Получив задание, петербуржец решил привлечь к преступлению своих знакомых.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 281 («Диверсия») и 281.1 («Склонение к преступлению») УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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