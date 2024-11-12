Стал известен возможный срок россиянину за планы поджечь авиатехнику на предприятии

Петербуржцу грозит 20 лет колонии за планы поджечь авиатехнику на предприятии

Жителю Санкт-Петербурга, намеревавшемуся поджечь авиатехнику на местном оборонном предприятии, грозит 20 лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

В отношении 20-летнего юноши возбуждено дело по части 2 статьи 281 («Диверсия») и 281.1 («Склонение к диверсии») УК РФ.

Молодой человек работал курьером и решил подзаработать, для чего связался с украинской спецслужбой и предложил за деньги совершить диверсию на объектах военно-промышленного комплекса России. На свое предложение россиянин получил задание поджечь авиатехнику на петербургском оборонном предприятии. Юноша решил привлечь знакомых к совершению поджога. Его задержали сотрудники ФСБ.