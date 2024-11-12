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13:41, 12 ноября 2024Силовые структуры

Стал известен возможный срок россиянину за планы поджечь авиатехнику на предприятии

Петербуржцу грозит 20 лет колонии за планы поджечь авиатехнику на предприятии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Жителю Санкт-Петербурга, намеревавшемуся поджечь авиатехнику на местном оборонном предприятии, грозит 20 лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

В отношении 20-летнего юноши возбуждено дело по части 2 статьи 281 («Диверсия») и 281.1 («Склонение к диверсии») УК РФ.

Молодой человек работал курьером и решил подзаработать, для чего связался с украинской спецслужбой и предложил за деньги совершить диверсию на объектах военно-промышленного комплекса России. На свое предложение россиянин получил задание поджечь авиатехнику на петербургском оборонном предприятии. Юноша решил привлечь знакомых к совершению поджога. Его задержали сотрудники ФСБ.

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