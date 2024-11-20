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11:21, 20 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе задержали двух полицейских по подозрению во взятке

В Приамурье поймали двоих подозреваемых в получении взятки полицейских
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Приамурье задержали двоих оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального образования МВД России «Свободненский», подозреваемых в получении более 600 тысяч рублей взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Амурской области.

Полицейские подозреваются по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в виде денег за бездействие в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Сейчас в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в период с июня 2022 года по апрель 2024 задержанные брали взятки от граждан, незаконно работающих в сфере лесопользования, в городах Свободный и Благовещенск. Таким образом они получили более 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае двум бывшим полицейским дали сроки за взятку и превышение должностных полномочий.

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