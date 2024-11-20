В США признали невозможность переговоров России с Украиной

W&S: применение ATACMS ВСУ делает переговоры с Украины с Россией невозможными

Применение тактических дальнобойных ракет ATACMS Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ударов по России делает мирные переговоры между Москвой и Киевом невозможными, потому что это ведет к новому витку эскалации. Об этом в статье для Weapons and Strategy (W&S) заявил бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен.

«Идея использования ATACMS намеренно провокационная и используется администрацией [действующего президента США Джо] Байдена для блокирования переговоров между Украиной и Россией. Намерение Байдена — затянуть войну и сделать невозможным или почти невозможным заключение сделки для [Дональда] Трампа», — говорится в публикации.

При этом Брайен отметил, что ограниченное использование американских ракет ВСУ не склонит чашу весов на фронте в пользу Киева.

Ранее военный обозреватель Дэвид Экс заявил, что к концу января 2025 года у Украины могут закончиться дальнобойные ракеты ATACMS, переданные Киеву в рамках военной помощи.