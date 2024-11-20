Возбуждено дело после удара школьницы электрошокером на квесте в российском городе

В Уфе возбуждено дело после удара школьницы электрошокером на квесте

В Уфе возбудили дело по факту травмирования 12-летней школьницы на квесте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Башкортостан.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ.

16 ноября группа из шести девочек пришла на квест «Судная ночь» отметить день рождения подруги. Актер оттаскал одну из школьниц за волосы, взял за шею и ударил головой о стену, утоняет РЕН ТВ. Позже потерпевшая рассказала, что ее также ударили электрошокером. Ей пришлось обратиться в больницу.

