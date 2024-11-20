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09:23, 20 ноября 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по оборонному заводу в Сумской области

Рогов: ВС РФ нанесли удар дроном по оборонному заводу «Импульс» Сумской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар дроном по украинскому государственному предприятию (ГП) «Импульс» в Сумской области. Об этом сообщает в Telegram председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В городе Шостка Сумской области есть прилет беспилотника по ГП "Шосткинский завод "Импульс". После цветения нашей "Герани" на данном стратегическом предприятии началась вторичная детонация, продолжавшаяся не менее двух часов», — рассказал Рогов.

Отмечается, что атакованный оборонный завод — единственное предприятие Украины, выпускающее полифункциональные средства взрыва.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины в Купянске. По словам подполковника Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко, под завалами здания находились около 20 украинских военных.

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