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04:30, 21 ноября 2024Ценности

53-летняя ведущая в облегающем платье появилась на благотворительном гала-вечере

Ведущая Аманда Холден в облегающем платье появилась на гала-вечере в Лондоне
Мария Винар

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Популярная британская ведущая Аманда Холден в облегающем наряде появилась на благотворительном гала-вечере в Лондоне, Англия. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

53-летняя знаменитость предстала перед камерами в бордовом платье длины макси, оформленном шлейфом и вырезом под грудью. Также она надела перчатки в тон изделию и распустила волосы.

При этом визажисты сделали ей легкий макияж глаз и нанесли на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, дополнили ее образ массивными круглыми серьгами.

В октябре сообщалось, что Аманда Холден снялась в откровенном наряде в честь Всемирного дня психического здоровья.

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