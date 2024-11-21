53-летняя ведущая в облегающем платье появилась на благотворительном гала-вечере

Ведущая Аманда Холден в облегающем платье появилась на гала-вечере в Лондоне

Популярная британская ведущая Аманда Холден в облегающем наряде появилась на благотворительном гала-вечере в Лондоне, Англия. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

53-летняя знаменитость предстала перед камерами в бордовом платье длины макси, оформленном шлейфом и вырезом под грудью. Также она надела перчатки в тон изделию и распустила волосы.

При этом визажисты сделали ей легкий макияж глаз и нанесли на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, дополнили ее образ массивными круглыми серьгами.

В октябре сообщалось, что Аманда Холден снялась в откровенном наряде в честь Всемирного дня психического здоровья.