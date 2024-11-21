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08:22, 21 ноября 2024Россия

74-летняя россиянка разбила голову школьнику за слишком громкий разговор с другом

В Каменске-Уральском 74-летняя пенсионерка разбила тростью голову школьнику
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash.com

В городе Каменск-Уральский Свердловской области 74-летняя пенсионерка разбила тростью голову школьнику за слишком громкий разговор с другом. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным российского издания, мальчики 11 и 12 лет пришли в дом на бульваре Парижских Коммунаров. Они беседовали на общем балконе, когда туда зашла пожилая женщина. Требуя тишины, старушка ударила одного школьника клюшкой — он на протяжении двух недель лечился дома.

Родители несовершеннолетнего обратились в полицию, оперативники пообещали разобраться, однако в течение месяца ничего не произошло. Семья наняла юриста. Знакомые отметили, что старушка и раньше бросалась на людей.

До этого в Махачкале в Дагестане сиделка жестоко избила 94-летнюю пенсионерку с деменцией.

Соседи услышали крики пожилой и вызвали сотрудников полиции. Оперативники нашли побитую бабушку и проверили записи камер. Кадры подтвердили причастность нанятой сотрудницы к издевательствам.

ЖЗЛ
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