Сиделка жестоко избила 94-летнюю россиянку с деменцией и попала на видео

Mash: в Махачкале сиделка избила 94-летнюю пенсионерку с деменцией

В Махачкале в Дагестане сиделка жестоко избила 94-летнюю пенсионерку с деменцией. Противоправные действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном видеоролике видно, как 60-летняя женщина пинает старушку и заставляет ее лечь на кровать. Нанятая сотрудница оскорбляет пенсионерку, та молит о помощи и просит прекратить издевательства.

Как разузнал Mash, сын нанял для жительницы Дагестана сиделку. Сначала работница произвела на мужчину приятное впечатление: она была услужлива и утверждала, что любит помогать пожилым.

Спустя некоторое время мужчина обнаружил на теле матери синяки. Присматривающая за пенсионеркой объяснила родственнику, что старики иногда падают сами. Махачкалинец поверил, однако для перестраховки установил в доме скрытую камеру.

На следующий день соседи услышали крики пенсионерки и вызвали сотрудников полиции. Оперативники нашли побитую бабушку и проверили записи камер. Тогда подозрения в отношении сиделки подтвердились.

Ранее сообщалось, что житель Шербакульского района Омской области избил 72-летнюю пенсионерку, связал ее и бросил на неделю в погреб.