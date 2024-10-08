Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:01, 8 октября 2024Россия

Сиделка жестоко избила 94-летнюю россиянку с деменцией и попала на видео

Mash: в Махачкале сиделка избила 94-летнюю пенсионерку с деменцией

В Махачкале в Дагестане сиделка жестоко избила 94-летнюю пенсионерку с деменцией. Противоправные действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном видеоролике видно, как 60-летняя женщина пинает старушку и заставляет ее лечь на кровать. Нанятая сотрудница оскорбляет пенсионерку, та молит о помощи и просит прекратить издевательства.

Как разузнал Mash, сын нанял для жительницы Дагестана сиделку. Сначала работница произвела на мужчину приятное впечатление: она была услужлива и утверждала, что любит помогать пожилым.

Спустя некоторое время мужчина обнаружил на теле матери синяки. Присматривающая за пенсионеркой объяснила родственнику, что старики иногда падают сами. Махачкалинец поверил, однако для перестраховки установил в доме скрытую камеру. 

На следующий день соседи услышали крики пенсионерки и вызвали сотрудников полиции. Оперативники нашли побитую бабушку и проверили записи камер. Тогда подозрения в отношении сиделки подтвердились.

Ранее сообщалось, что житель Шербакульского района Омской области избил 72-летнюю пенсионерку, связал ее и бросил на неделю в погреб.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме предложили выплатить 13-ю пенсию всем пенсионерам. Это объяснили социальной справедливостью

      Названы профессии московских ипотечников

      В Белоруссии против 45 человек завели дела о заговоре с целью захвата власти

      Стало известно о расставании Канье Уэста с женой

      Допрос обвиняемого в расправе над женой-участковой россиянина попал на видео

      Обрушившаяся на Землю магнитная буря набрала силу

      Стало известно об ожиданиях от Камалы Харрис в Киеве

      Сиделка жестоко избила 94-летнюю россиянку с деменцией и попала на видео

      Бывший российский министр признался во взятке на четыре миллиона рублей

      В России подсчитали электромобили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше